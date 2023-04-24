Спустя два года в Приморье восстановили мост через реку Большая Уссурка

Восстановительные работы контролировали представители министерства ГОЧС. Фото: Министерство ГОЧС Приморского края

В Приморье в Красноармейском муниципальном районе завершено восстановление моста через реку Большая Уссурка. Разрушился он 3 апреля 2021 года из-за ледяных глыб, которые образовались на его опорных частях. Сейчас сооружение проверяют на прочность. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе министерства ГОЧС по Приморью, с момента обрушения аварийно-восстановительные работы моста не прекращались, ситуацию контролировали специалисты ведомства, проводили мониторинг и всю информацию с квадрокоптера отправляли в оперативный штаб. Ремонт сооружения завершился, позже его откроют для автомобилей.

После того, как мост рухнул, в Красноармейском районе объявили режим ЧС. Без транспортного сообщения остались около 500 человек проживающих в Измайлихе, селе Лимонники, Метеоритном, Новокрещенке, Покровке, Саровке. Людям приходилось объезжать по огромному крюку протяженность в 200 километров. С мая 2021 года по сентябрь 2022 была организована паромная переправа.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.