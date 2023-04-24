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НовостиВладивосток24 апреля 2023 7:15

Пожарные уже третий день тушат палы сухой травы на полуострове Песчаный во Владивостоке

На месте пожаров работают десять человек
Екатерина ТИХАЯ
Песчаный от огня защищают десять человек.

Песчаный от огня защищают десять человек.

Фото: Администрация Владивостока

Третий день спасатели тушат палы сухой травы на полуострове Песчаный, который входит в состав Владивостокского городского округа. Все эти дни растительность горит в селе Береговое, а в понедельник огонь добрался до леса на улице Арсеньева, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В городском управлении общественной безопасности мэрии уточнили, что сейчас на полуострове работают десять человек на трех единицах техники.

То, как горит отдаленный участок города, хорошо видно с противоположной стороны Амурского залива, например, с набережной Спортивной гавани. Кадры с пожарами регулярно публикуют в местных социальных сетях.

Отметим, что во Владивостоке за прошедшие сутки всего зафиксировали 16 палов сухой травы. В городской администрации отметили, что один из них дважды тушили на острове Русский в районе форта № 9.

Напомним, в Приморье с 15 марта действует особый противопожарный режим. С 21 по 23 апреля в регионе вспыхнуло около 100 природных и лесных пожаров. Из крупных пожаров можно отметить природный пожар в Хасанском округе, он начался на свалке, а затем перекинулся на лес и земли иных категорий. В итоге у жительницы Славянки Екатерины сгорело хозяйство – она на его устройство потратила полтора года, ради него она переехала из Ростовской области в Приморье.

По данным правительства региона, с начала 2023 года на землях лесного фонда зарегистрировано 175 лесных пожаров на площади более 6,3 тысячи гектаров.

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