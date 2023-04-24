Пожарные уже третий день тушат палы сухой травы на полуострове Песчаный во Владивостоке

Песчаный от огня защищают десять человек. Фото: Администрация Владивостока

Третий день спасатели тушат палы сухой травы на полуострове Песчаный, который входит в состав Владивостокского городского округа. Все эти дни растительность горит в селе Береговое, а в понедельник огонь добрался до леса на улице Арсеньева, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В городском управлении общественной безопасности мэрии уточнили, что сейчас на полуострове работают десять человек на трех единицах техники.

То, как горит отдаленный участок города, хорошо видно с противоположной стороны Амурского залива, например, с набережной Спортивной гавани. Кадры с пожарами регулярно публикуют в местных социальных сетях.

Отметим, что во Владивостоке за прошедшие сутки всего зафиксировали 16 палов сухой травы. В городской администрации отметили, что один из них дважды тушили на острове Русский в районе форта № 9.

Напомним, в Приморье с 15 марта действует особый противопожарный режим. С 21 по 23 апреля в регионе вспыхнуло около 100 природных и лесных пожаров. Из крупных пожаров можно отметить природный пожар в Хасанском округе, он начался на свалке, а затем перекинулся на лес и земли иных категорий. В итоге у жительницы Славянки Екатерины сгорело хозяйство – она на его устройство потратила полтора года, ради него она переехала из Ростовской области в Приморье.

По данным правительства региона, с начала 2023 года на землях лесного фонда зарегистрировано 175 лесных пожаров на площади более 6,3 тысячи гектаров.

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