В Приморье уже в мае откроют движение по новому мосту

Дорожники уже укладывают бетон со стальной фиброй. Фото: АО «СПЕЦСУ»

В мае приморцы смогут ездить по новому мосту через реку Царевка. Сотрудники АО «СПЕЦСУ» скоро приступят к асфальтированию подходов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства отметили, что открыть мост должны были позднее, но подрядчик успевает закончить работы раньше срока. Дорожники уже укладывают бетон со стальной фиброй, которая заменяет сразу три слоя.

− В мае запустим движение и будем завершать обустройство, делать барьерное ограждение, укрепительные и другие работы. Они никак не повлияют на движение автомобилей. Надеемся, что автомобилисты будут довольны, − добавил генеральный директор АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Красноармейском муниципальном районе завершено восстановление моста через реку Большая Уссурка. Разрушился он 3 апреля 2021 года из-за ледяных глыб, которые образовались на его опорных частях. Сейчас сооружение проверяют на прочность.

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