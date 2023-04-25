Во Владивостоке из-за аварии на Луговой приостановилось движение трамваев

Авария произошла примерно в 8:00. Фото: telegram-канал @vlad_ork.

Во Владивостоке 25 апреля на Луговой встали трамваи из-за ДТП. О случившемся рассказали жители города в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам очевидцев, на проезжей части два автомобиля врезались друг в друга. От удара их раскидало на трамвайные пути, из-за чего общественный транспорт не смог двигаться дальше.

– Все утро простояли в пробке из-за этой аварии, со всех сторон тут же активизировались «объезжатели» и начали вклиниваться в стоящий поток на Шепеткова и Карской, тем самым еще больше увеличивая затор.

От удара машины отлетели на трамвайные пути. Фото: telegram-канал @vlad_ork.

Авария произошла примерно в 8:00, как рассказали приморцы, около 9:00 трамваи вновь начали двигаться.

Напомним, что на днях во Владивостоке произошла страшная авария. Машина местного жителя застряла между скалами, выручать мужчину отправились спасатели.

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