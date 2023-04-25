Главный синоптик Приморья Кубай подтвердил прогноз погоды на 1 мая

1 мая в Приморье должно быть теплым. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Глава Примгидромета Борис Кубай вновь подтвердил, что на понедельник, 1 мая, будет хорошая погода. Это праздничная дата – жители Приморья будут отмечать Первомай, или День труда, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Так, по словам главного синоптика, теплому деньку предшествует двое суток непогоды. В последнюю субботу апреля, 29 числа, в региональной столице и на территории края пройдут дожди, будет прохладно и на побережье поднимется ветер.

В воскресенье, 30 апреля, дожди пойдут на спад, сначала осадки уменьшатся на юге, затем – на севере Приморья. В этот день засияет солнце, начнет повышаться температура.

– В понедельник, 1 мая, будет солнечно и тепло. Преобладающая температура +15…+20 градусов, – сказал Борис Викторович.

Ранее синоптик обозначил, что к началу нового месяца замыкающий фронт, скорее всего, покинет территорию нашего региона, поэтому будет тепло. На побережье, все же, будет прохладнее.

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