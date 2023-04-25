Во Владивостоке спасатели локализовали пожар на мусорном полигоне

Пожар локализовали 25 апреля в 4:00. Фото: Приморский экологический оператор.

Во Владивостоке сотрудники ГУ МЧС России по Приморью продолжают тушить пожар на полигоне твердых бытовых отходов, рассказали в пресс-службе ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали пожарные, 25 апреля в 4:00 возгорание локализовали на площади около 1500 квадратных метров. Тушение огня продолжается, сотрудники МЧС работают вместе с Приморским экологическим оператором и подрядными организациями.

– По информации от руководства полигона, угрозы распространения огня на другие территории нет, – поделились представители ПЭО.

Напомним, что пожар площадью примерно в 600 квадратных метров разгорелся на полигоне ТБО 24 апреля. Тушить пламя отправились 29 спасателей. В феврале здесь также полыхал мусор, огонь распространился на 500 квадратных метров, специалистам приходилось раскапывать отходы, чтобы приступить к работам.

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