В Приморье леопард-пенсионер «женился» на молодой самке

В среднем в дикой природе леопарды живут до 12 лет. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В приморском национальном парке «Земля леопарда» пожилой пятнистый хищник в качестве своей спутницы выбрал молодую самку. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Leo 15M Валере почти 15 лет – это солидный возраст для леопардов, так как в среднем в дикой природе эти хищники живут до 12 лет. И все же старость не мешает ему знакомиться и резвиться с молодыми самками.

Валера – один из первых леопардов, занесенных в базу данных нацпарка, впервые в поле зрения ученых он попал в 2012 году. Будучи юным, он часто попадал в объективы фотоловушек, например, в 2013 это произошло 27 раз.

Свое имя Leo 15M получил в 2014 году от игроков команды «Адмирал», которые назвали пятнистого хищника в честь советского хоккеиста Валерия Харламова.

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