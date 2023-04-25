Круглый стол на тему кадрового обеспечения стивидорной отрасли пройдет во Владивостоке

Предоставлено АО «Восточный Порт»
25 апреля 2023 года в рамках объявленного в России года педагога и наставника состоится дискуссия для выявления наиболее острых проблем кадрового обеспечения стивидорной отрасли работниками рабочих специальностей. В ходе обсуждений предстоит наметить возможные пути решения, заслушать доклады коллег по данной теме.
Основные вопросы дискуссий:
Какие рабочие специальности требуется в портовой деятельности? Какие из них наиболее востребованы, дефицитны?
Трудовая миграция в стивидорной отрасли
Какие стратегии прорабатывают стивидорные компании и регионы страны для снижения нехватки квалифицированного персонала в портовой отросли?
Какова позиция крупных работодателей по инвестициям в социальную сферу и переобучение кадров?
Какова роль образовательных учреждений в ускоренной подготовке востребованных кадров?
Спикеры:
глава Министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий,
руководитель Кадрового центра по г. Архангельску Елена Оводова,
начальник отдел управления персоналом и зарплаты АО «Восточный Порт» Анна Чередник,
директор по правовым вопросам АО «Ростерминалуголь» Петр Цыганов,
директор по управлению персоналом АО «Морской порт Санкт-Петербург» Антон Зюкин
директор Архангельской ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» Сергей Смирнов,
проректор по воспитательной работе и связям с производством, профессор кафедры «Железнодорожные станции и узлы» ПГУПС Петр Рыбин,
начальник учебно-курсового комбината АО «Восточный Порт» Евгений Барбаш,
директор Кингисеппского колледжа технологии и сервиса Ванда Рождественская.
Модераторами круглого стола выступят – начальник службы по связям с общественностью, социальной работе и взаимодействию с государственными органами АО «Восточный порт» Олег Альмакеев и директор по развитию медиа-группы «ПортНьюс» Надежда Малышева.
Трансляция мероприятия в формате online начнется в 16.00 по Владивостокскому времени одновременно в телеграм-канале и на странице в ВК АО «Восточный порт».
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