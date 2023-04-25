Круглый стол на тему кадрового обеспечения стивидорной отрасли пройдет во Владивостоке

Предоставлено АО «Восточный Порт»

25 апреля 2023 года в рамках объявленного в России года педагога и наставника состоится дискуссия для выявления наиболее острых проблем кадрового обеспечения стивидорной отрасли работниками рабочих специальностей. В ходе обсуждений предстоит наметить возможные пути решения, заслушать доклады коллег по данной теме.

Основные вопросы дискуссий:

Какие рабочие специальности требуется в портовой деятельности? Какие из них наиболее востребованы, дефицитны?

Трудовая миграция в стивидорной отрасли

Какие стратегии прорабатывают стивидорные компании и регионы страны для снижения нехватки квалифицированного персонала в портовой отросли?

Какова позиция крупных работодателей по инвестициям в социальную сферу и переобучение кадров?

Какова роль образовательных учреждений в ускоренной подготовке востребованных кадров?

Спикеры:

глава Министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий,

руководитель Кадрового центра по г. Архангельску Елена Оводова,

начальник отдел управления персоналом и зарплаты АО «Восточный Порт» Анна Чередник,

директор по правовым вопросам АО «Ростерминалуголь» Петр Цыганов,

директор по управлению персоналом АО «Морской порт Санкт-Петербург» Антон Зюкин

директор Архангельской ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» Сергей Смирнов,

проректор по воспитательной работе и связям с производством, профессор кафедры «Железнодорожные станции и узлы» ПГУПС Петр Рыбин,

начальник учебно-курсового комбината АО «Восточный Порт» Евгений Барбаш,

директор Кингисеппского колледжа технологии и сервиса Ванда Рождественская.

Модераторами круглого стола выступят – начальник службы по связям с общественностью, социальной работе и взаимодействию с государственными органами АО «Восточный порт» Олег Альмакеев и директор по развитию медиа-группы «ПортНьюс» Надежда Малышева.

Трансляция мероприятия в формате online начнется в 16.00 по Владивостокскому времени одновременно в телеграм-канале и на странице в ВК АО «Восточный порт».

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