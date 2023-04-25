К туристическому сезону в Хасанском округе в Приморье строят модульные отели

Работы по благоустройству должны завершить к 15 июня. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

В Приморье Хасанский округ подготавливают к летнему туристическому сезону, возводят модульные отели и благоустраивают два пляжа. По словам руководителя агентства по туризму Арсения Крепского, предприниматели должны завершить работы к 15 июня 2023 года. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе правительства Приморья, в этом году край планирует принять до 3,5 – 3,8 миллиона гостей, поэтому необходимо создать условия для комфортного отдыха, рабочие места для жителей. Арсений Крепский обсудил с главой Хасанского округа Иваном Степановым развитие туротрасли в муниципалитете.

В первую очередь нужно разработать генеральный план Хасанского округа, чтобы получить деньги из федерального бюджета на создание объектов. Другие важные задачи – отремонтировать дороги и улучшить безопасность, в этом году в популярных местах отдыха планируют установить камеры видеонаблюдения.

– Учитывая негативный прошлогодний опыт работы с подрядчиками, запланировали технологический перерыв в проведении ремонта дорог в высокий турсезон. Есть соответствующее поручение Губернатора края. К 15 июня все работы первого этапа должны быть завершены и продолжены уже в сентябре. Это даст возможность беспрепятственного проезда к местам отдыха, – отметил Арсений Крепский.

Напомним, что на благоустройство Хасанского округа планируется выделить более миллиарда рублей. Модульные отели появятся не только в этом муниципалитете, но и в Лазовском районе, бухте Петрова, поселке Ливадия и Южно-Морском и во Владивостоке.

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