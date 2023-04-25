Правительство России выделит Приморью более 240 миллионов на создание агрокомплексов

Предприятие войдет в состав ТОР «Надеждинская». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два дальневосточных региона получат деньги на создание агропромышленных комплексов. Сахалинской области выделят 245 миллионов рублей, а Приморскому краю – 246 миллионов, рассказали в пресс-службе Правительства России. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Деньги из федерального бюджета помогут краю реализовать проект по созданию высокотехнологичного производства глубокой переработки зерна. Предприятие войдет в состав ТОР «Надеждинская». Планируется, что здесь будут изготавливать витаминные добавки для крупного рогатого скота, свиней, бройлеров и птиц-несушек, выпускать ветеринарные антибиотики.

По словам председателя Правительства России Михаила Мишустина, новые агропромышленные предприятия не только расширяют продуктовую линейку для покупателей, но и создают новые рабочие места.

Напомним, что в Приморье планируют создать российско-китайский агропарк, который включит в себя завод по переработке сои и зерновой терминал.

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