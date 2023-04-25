В Приморье маму, оставившую ребенка у открытого окна, привлекут к ответственности

С матерью провели профилактическую беседу. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Девушка заметила ребенка, играющего на подоконнике с открытым окном в Уссурийске. Она попросила 6-летнего малыша вернуться в квартиру, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю.

Все произошло в многоквартирном доме на Садовой. Информация оказалась в социальных сетях, после чего проверку начали правоохранительные органы. Девушка предотвратила трагедию. Полицейские быстро вышли на маму троих детей, самый младший из них, 2017 года рождения, и решил поиграть у открытого окна. Женщина оставила ребят под присмотром свекрови, а сама уехала на работу.

– Инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Уссурийску провела с законным представителем малолетних детей профилактическую беседу о недопустимости нахождения детей в опасности. Женщину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей. Материалы направлены в административную комиссию для принятия решения, – сообщили в региональном УМВД.

Штраф по этой статьей составляет от 100 до 500 рублей. Напомним, в Москве на минувшей неделе выпала из окна девятиэтажки полуторагодовалая девочка. Ребенок выжил, сейчас находится больнице.

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