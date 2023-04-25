Три жителя Приморья отправятся в колонию за хищение украшений почти на 8 миллионов рублей

Уголовное дело завели по статье о разбое. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье Находкинский городской вынес приговор трем мужчинам, обвиняемых в разбое. Нарушители похитили у местной жительницы дорогие украшения. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, произошло все в апреле 2020 года. Трое мужчин проникли в квартиру женщины, избили ее и забрали себе 800 тысяч рублей. Кроме денег они похитили и ювелирные украшения, стоимость около 7 миллионов рублей, среди них – набор золотых изделий с бриллиантами и изумрудами, который стоит свыше 3 миллионов.

На нарушителей завели уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере). Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 8 лет 7 месяцев до 9 лет 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях.

Потерпевшей вернули часть похищенного – около 150 тысяч рублей. Суд также удовлетворил иск женщины на сумму более 7,7 миллиона.

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