Во Владивостоке из-за пожара полигон ТБО не принимает крупногабаритный мусор

Сдать можно только твердые коммунальные отходы. Фото: Приморский экологический оператор.

Из-за пожара на Холмистой на полигоне ТБО во Владивостоке ограничили работу. Принимать он будет только твердые коммунальные отходы, рассказали в пресс-службе Приморского экологического оператора. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали представители ПЭО, 25 апреля сдать строительный и крупногабаритный мусор, а также отходы с субботников нельзя. Дело в том, что пожарные продолжают тушить возгорание на полигоне.

Напомним, что пожар произошел 24 апреля, тогда его площадь достигала 600 квадратных метров. Устранять пламя отправились 49 спасателей. Во вторник, 25 числа, в 4:00 специалистам удалось локализовать возгорание на площади 1500 «квадратов». Работами занимаются сотрудники ГУ МЧС России по Приморью, ПЭО, а также подрядные организации. По информации от руководства полигона, угрозы распространения огня на другие территории нет.

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