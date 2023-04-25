Проверка нагрянула в школу Владивостока после криков о помощи родителей

Родители бьют тревогу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке проверка нагрянула в 64 школу после того, как в полицию поступило заявление о массовых бесчинствах хулиганов. Одно из них – распыление перцового баллончика прямо на уроке. Родители бьют тревогу, по их мнению, руководство школы никак не реагирует на выходки подростков, которые то и дело срывают занятия и устраивают пакости, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В пресс-службе МВД Владивостока рассказали, что пока нет подробностей всех инцидентов, на которые хотели бы обратить внимание встревоженные родители. Однако инспекторы по делам несовершеннолетних уже принялись за работу.

На данный момент неизвестно, можно ли считать виноватыми руководство школы в том, что они, например, не подняли вопрос об исключении хулиганов. Все станет ясно в ходе проверки.

Напомним, это далеко не первый случай этой весной, когда школьники проявляют агрессию на своих одноклассников. Ранее «Комсомолка» рассказывала, как подростки избили 11-летнюю девочку и сняли все на видео. Пострадавшая от побоев проходит амбулаторное лечение, напавшая на нее школьница и семья не извинились.

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