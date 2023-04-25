Китайский циклон обрушит на Приморье дожди и снег

Днем потеплеет до +14°C. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С территории Китая на Приморье надвигается циклон, который принесет с собой дожди. По информации синоптиков портала «Примгидромет», в среду, 26 апреля, погода испортится. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали специалисты, в предстоящую ночь 26 апреля в крае ожидается небольшие и умеренные дожди, утром в горных районах может пойти и снег. Столбики термометров покажут около 0…+5°C.

На большей территории Приморья осадки закончатся днем, однако сохранятся в горных районах. Из-за гребня антициклона ворвется холодный воздух, температура воздуха достигнет +8…+14°C.

Во Владивостоке 26 апреля осадки не предвидятся, задует северо-западный ветер, воздух прогреется до +11…+14°C.

Напомним, что главный синоптик края рассказал о погоде на 1 мая. По его словам, ожидается солнечная и теплая погода.

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