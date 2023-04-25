Приморская спортсменка Колоскова завоевала серебро чемпионата России по кроссу

Соревнования проходили в городе Суздаль. Фото: сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

Спортсменка из Приморья заработала серебряную медаль на соревнованиях по кроссу в Суздале. 34-летняя Наталья Колоскова – мастер спорта международного класса из Находки – пробежала пять километров за 16 минут 26 секунд. Ее всего на 12 секунд опередила соперница из Красноярского края 33-летняя Наталья Аристархова, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Многократная победительница всероссийских и международных соревнований по кроссовым дисциплинам Наталья Колоскова в очередной раз подтвердила высокий уровень спортивной подготовки, – отметили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края. – Легкоатлетка Краевой спортивной школы олимпийского резерва и регионального центра спортивной подготовки завоевала серебряную медаль в беге на пять километров.

На третьем месте оказалась петербуженка – 28-летняя Анна Петрова.

Но стоит отметить, что в десятку сильнейших на дистанции восемь километров сумел попасть приморский легкоатлет, мастер спорта Евгений Бушков. Ему в этом году исполнится 37 лет.

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