Полетят новые штрафы: в Приморье ужесточают контроль на дорогах

Камеры начнут устанавливать примерно в июне. Фото: Сергей БАЛАНОВ

До конца 2023 года на дорогах Приморья появится 14 дополнительных камер, которые будут бдительно следить за соблюдением правил дорожного движения, а именно – скоростного режима, маневрирования, выездов на встречку и красного сигнала светофора, пропуска пешеходов. В минтранспорта края отметили, что современные технологии позволят комплексам работать стабильно и качественно, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В ведомстве подчеркнули, что упор сделают на сложных перекрестках и пешеходных переходах, так как это проблемные участки. Контракт с подрядчиком заключат уже в ближайший месяц-два, а после, в июне, начнут установку опор для камер.

В правительстве Приморского края опубликовали список точек, где появятся «глаза закона». «Комсомолка» дублирует перечень в своем Telegram-канале.

К слову, эти комплексы – далеко не единственные, которые могут появиться на федеральных, краевых и городских дорогах. Новые камеры должны разместить в четырех городах края: в Арсеньеве, Артеме, Владивостоке, Находке. Список объектов сейчас утверждают местные мэрии.

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