Свыше 9 тысяч сотрудников Примтеплоэнерго приняли участие в общероссийском субботнике

Специалисты дирекции и Владивостокского филиала предприятия совместно с сотрудниками Министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края провели благоустройство территории воинской части 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, где высадили хвойные деревья, покрасили бордюрный камень.

В филиалах Примтеплоэнерго работники предприятия привели в порядок территории, прилегающие к котельным, очистили участки от прошлогодней листвы, побелили деревья и бордюрный камень, вырубили кустарник у и благоустроили порядка 600 объектов.

В Лесозаводском городском округе сотрудники Примтеплоэнерго провели работы по благоустройству территории вокруг памятника погибшим в Великой Отечественной войне, произвели покраску его элементов.

Фото: предоставлены КГУП «Примтеплоэнерго».

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