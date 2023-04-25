Гендиректор ПЭО рассказал, почему площадь пожара на полигоне во Владивостоке выросла почти в 3 раза

Специалисты пересыпают места, где еще есть участки возгорания. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке пожарные вместе с сотрудниками Приморского экологического оператора продолжают устранять пламя, которое разгорелось на полигоне ТБО. По словам генерального директора ПЭО Владимира Латышева, специалисты пересыпают места, где еще есть участки возгорания. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Распространению пожара способствовал сильный северный ветер, поэтому пламя быстро охватило значительную часть полигона. Сейчас он сменил свое направление, но все равно мешает полной ликвидации очагов возгорания.

Напомним, что из-за пожара предприятие принимает только твердые коммунальные отходы. 25 апреля сдать строительный и крупногабаритный мусор, а также отходы с субботников нельзя. Сотрудникам ГУ МЧС России по Приморью удалось локализовать 1,5 квадратных метров возгорания.

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