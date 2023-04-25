В Арсеньеве появится современный горнолыжный курорт

Уже в этом году начнутся работы по строительству 12 километров трасс и двух кресельных канатных дорог. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В своем Telegram-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал о том, что в Арсеньеве построят современный горнолыжный курорт. Уже в этом году начнутся работы по возведению 12 километров трасс и двух кресельных канатных дорог. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию приняли решение о финансировании проекта. От Минвостокразвития РФ Приморье получит 7,5 миллиарда рублей. Еще 2,5 миллиарда выделят из краевого бюджета. Инвестору также дадут льготный кредит.

На курорте создадут системы искусственного оснежения, зоны отдыха туристов и гостиницы на 225 мест. На территории расположатся парковки и детские площадки. Олег Кожемяко считает, что проект даст мощный толчок туристической привлекательности Арсеньева. Поэтому в планах развивать транспортную инфраструктуру города.

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