Пожар в Лесозаводске перекинулся на частные постройки

На месте продолжает работать межрайонный прокурор. Фото: принтскрин видео.

В Лесозаводске горит лесоперерабатывающий завод. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на одну из построек на территории частного домовладения. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Здание оказалось нежилым, внутри никого не было, и люди не пострадали. Пожарные МЧС России оперативно ликвидировали возгорание. На месте продолжает работать межрайонный прокурор Павел Гричановский, он контролирует работу ведомств.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Лесозаводская межрайонная прокуратура устроила проверку по факту возникновения крупного пожара на территорию лесоперерабатывающего завода. Ведомство разберется в причинах возгорания.

Также «КП – Владивосток» писала, что пламя продолжает полыхать на фабрике, однако пожарным удалось локализовать огонь на площади около полутора тысяч квадратных метров.

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