Бригады рабочих СГТ наносят дорожную разметку во Владивостоке по ночам

В городе появились новые «зебры». Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Дорожную разметку работники «Содержания городских территорий» во Владивостоке наносят по ночам. Сейчас специалисты обновляют зебры и осевые линии на улицах в центре города. Как объяснили в мэрии, такой график работ выбран для того, чтобы снизить количество пробок, которые так мешают приморской столице, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В начале последней недели апреля дорожники нанесли новые сплошные и прерывистые линии на следующих транспортных артериях города: Некрасовская, проспект Красного Знамени, Партизанский проспект. К слову, на прошлых выходных появилась новая разлиновка дорог в районе Инструментального кольца. Кардинально ничего не изменилось, однако теперь на асфальте видны несколько желтых «вафельниц» – особый вид разметки, который запрещает остановку на ней.

Новая разметка вдоль Тополиной аллеи. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Обновили специалисты и выделенную автобусную полосу, речь о разметке в переулке Павленко, улицах Алеутская и Светланская, а также Океанском проспекте.

«Свежие» пешеходные переходы можно заметить на Океанском проспекте, 37 и 76, улице Комсомольской, 11, пересечении улицы Хабаровская и Океанского проспекта, а также возле остановки общественного транспорта «Дальпресс».

После того, как работы в центре Владивостока, завершатся, бригады дорожников отправятся в микрорайоны. Объем работ там огромен – всего за один месяц специалисты должны нанести более 150 километров осевых линий и 6700 квадратных метров пешеходных переходов.

Работы ведутся по ночам. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Напомним, по всему Приморью появятся 14 новых комплексов камер для фиксации нарушений правил дорожного движения. Их установку начнут уже летом, а закончат монтаж и подключение – до конца 2023 года.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Что изменилось в воздушной гавани Приморья за десятилетия? Как налажена работа в морских портах? Об этом и многом другом: в путевых заметках с автопробега «Чем гордится Приморье»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.