Дождь погрузил Владивосток в утренние пробки

Осадки затруднили дорожное движение. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Со вторника, 25 апреля, Владивосток находится во власти дождя. Осадки не кончились и на утро среды, 26 числа. Из-за этого дороги города сковали сильные пробки. Обычно к 10 часам заторы «рассасываются», однако карты до сих пор окрашены в красный и даже бордовый цвета, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Яндекс.Карты оценивают пробки в 5-6 баллов в центре столицы Приморья. Движение затруднено на Океанском проспекте, улице Алеутская, Гоголя, Светланская, Семеновская, Некрасовская, Фонтанная. Непросто проехать и по Золотому мосту в сторону центра.

Стоят Горная, Карская, Котельникова, Луговая, Невельского, Спортивная, Шепеткова.

Сложно протиснуться на проспектах Красного Знамени и Океанском.

Традиционно стоит и проспект 100-летия Владивостока – затор начинается аж от улицы Маковского и тянется до Некрасовского путепровода. Вместе с этим нет свободного проезда и на всех близлежащих развязках, а также на Адмирала Горшкова, Анны Щетининой, Бородинской, Русской и Фирсова.

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