Из-за репетиции парада Победы 26 апреля во Владивостоке перекроют часть дорог

Следующие ограничения ожидаются 28 апреля. Фото: Юлия ПЕТРОВА

Во Владивостоке вечером 26 апреля на время перекроют часть центральных улиц из-за репетиции парада в честь Дня Победы. По информации пресс-службы администрации города, ограничения движения и парковки продлятся с 21:00 до 0:00. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На время репетиции ограничения ожидаются на следующих улицах: 1-й Морская, Адмирала Фокина, Алеутская, Корабельная Набережная, Океанский проспект, Светланская, Светланский переулок, Уборевича. Движение на этих же участках запретят и в другой день, 28 апреля.

Ранее «Комсомолка» писала о том, какие еще дороги перекроют из-за репетиции парада.

Напомним, что в 2023 году во Владивостоке и в других городах Приморья отменили очное шествие «Бессмертного полка». Власти края предложили альтернативные варианты, как можно почтить память павших героев.

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