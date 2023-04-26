Москва одобрила еще одну форму поддержки для Приморья

Олег Кожемяко. Фото: Правительство Приморского края

Президент РФ Владимир Путин прислушался к просьбе губернатора Приморья Олега Кожемяко о помощи из федерального бюджета. Речь идет о компенсациях фермерам, чьи угодья и имущество пострадало от паводков из тайфуна Хиннамнор. О введении выплат стало известно на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 25 апреля, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональное правительство.

– Летом 2022 года на Приморье обрушился мощный грязевой поток, следом за ним пришли два тайфуна, что привело к наводнению и самому сильному в истории нарушению работы транспортной системы. Были разрушены сотни километров дорог. Энергетика, коммунальное, сельское хозяйства понесли большой урон. В результате чрезвычайной ситуации 85 сельхозпроизводителей потеряли урожай на площади порядка 7 тысяч гектаров, – уточнил Олег Кожемяко.

Сообщается, что из Резервного фонда правительства РФ региону будет выделено 155 миллионов рублей на компенсирование ущерба от стихии. В Минсельхозе РФ инициативу одобрили. В дальнейшем соответствующее региональное министерство должно позаботиться над тем, чтобы деньги дошли до адресатов, добавил губернатор Приморья.

Напомним, Олег Кожемяко запросил у федеральной казны поддержку в реконструкции мостов и дорог в регионе. Причина та же – губительный ущерб от тайфуна и паводков.

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