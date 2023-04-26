В Приморье малолитражка врезалась в автобус со школьниками

Авария случилась утром 26 апреля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В селе Летно-Хвалынское произошло ДТП с участием школьного автобуса. Прокуратура Спасска-Дальнего организовала проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе краевого ведомства, авария случилась 26 апреля около 8:00. Автомобиль Toyota Ist не уступил дорогу школьному автобусу и в итоге врезался в него. Из-за ДТП водитель и пассажиры не пострадали, однако прокуратура все равно организовала проверку.

Специалисты выяснят, выполняет ли организация перевозчик свои обязанности и есть ли нарушения в обеспечении безопасности детей.

Напомним, что в Дальнегорске в страшном ДТП погибли два подростка, виновник скрылся с места аварии. Вскоре мужчина сам сдался полиции, на него завели уголовное дело по пунктам «а, б, в» части 6 статьи 264 УК РФ и отправили в СИЗО на два месяца. Ему грозит от 8 до 15 лет колонии.

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