Участники круглого стола обсудили актуальные вопросы обеспечения кадрами портовой отрасли РФ

Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

В рамках тематики «Года педагога и наставника», объявленного в России в 2023-м, участники онлайн-мероприятия провели дискуссию для выявления наиболее острых проблем кадрового обеспечения стивидорной отрасли специалистами рабочих профессий. В ходе обсуждений Министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий, начальники профильных подразделений АО «Восточный Порт» и АО «Ростерминалуголь», а также представители отраслевых ассоциаций, кадровых агентств, профтехучилищ из Архангельска, Санкт-Петербурга, Владивостока, Кингисеппа и других городов страны заслушали доклады коллег по данной теме и вместе наметили возможные пути решения обозначенных вопросов.

Ключевыми в дискуссии стали темы: востребованность и дефицит рабочих специальностей в портовой деятельности; роль образовательных учреждений в ускоренной подготовке востребованных кадров; развитие стратегий предприятий отрасли по увеличению кадрового состава и многие другие.

Свой успешный опыт подготовки профессиональных кадров участникам круглого стола презентовал АО «Восточный Порт». Стоит отметить, что внутренняя политика портовиков – это современная комплексная система инвестиций в кадры, создание здоровой атмосферы внутри коллектива для каждого сотрудника. Здесь еще при строительстве полвека назад была заложена и активно развивается надежная основа для создания привлекательных условий труда – высокие зарплаты, социальные гарантии, комфорт и безопасность на производстве. Сегодня забота о человеке – дело чести компании. Средняя зарплата в АО «Восточный Порт» на 80 процентов выше, чем в среднем по региону. Коллективный договор АО «Восточный Порт», регулирующий социально-трудовые отношения предприятия и его сотрудников, взяли за образец многие предприятия водного транспорта. Его действие распространяется на 2200 высококвалифицированных сотрудников, работающих на предприятии, гарантирует действующим и ушедшим на пенсию работникам материальную помощь в самых разных жизненных ситуациях.

За полувековую историю компания выработала собственную схему профподготовки, синхронизированную с трудовыми запросами портовой отрасли. Благодаря собственному Учебно-курсовому комбинату (УКК) Порт предоставляет возможность всем работникам предприятия без отрыва от производства бесплатно повышать свою квалификацию. УКК «Восточного Порта» – единственный профессиональный учебный центр в Находке при частном предприятии. Учреждение готовит квалифицированных специалистов более чем по 50 рабочим профессиям для предприятий Приморья. Процесс производственного обучения проходит под руководством инструкторов, наставников и консультантов по теории. Помимо работников Порта УКК проводит обучение сторонних физических лиц для формирования внешнего кадрового резерва.

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