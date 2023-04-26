Во Владивостоке 15 тысяч жителей остались без холодной воды

Авария произошла на Адмирала Горшкова. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке в микрорайоне Снеговая Падь жители 14 домов остались без холодной воды. Причиной массовых отключений стала авария на сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся приморцы рассказали в социальных сетях. Известно, что больше всего пострадала улица Адмирала Горшкова, воды здесь нет с 25 апреля.

– Второй день специалисты работают над устранением аварийной ситуации по адреса Адмирала Горшкова, 38. Подвоз воды организован, вчера с 17:30 до 19:15 работала водовозная машина, сегодня с 9:00 до 12:00. Завершить ремонтные работы планируют в 18:00, – рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе Примводоканала.

Прокуратура Первореченского района организовала проверку. По информации пресс-службы ведомства, без ХВС остались 15 тысяч жителей города. Специалисты выяснят, соблюдаются ли требования законов при эксплуатации и содержании сетей, после чего примет соответствующие меры.

Ведомство также проконтролирует восстановление водоснабжения.

Напомним, что в начале мая часть жителей Владивостока останется без холодной воды, также ожидаются массовые отключения ГВС.

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