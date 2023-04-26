Глава Приморья предложил упростить работу владельцам рыбоводных участков

Морская пастбищная аквакультура в крае активно развивается. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании Комитета Совета Федерации предложил упростить получение государственной экспертизы для приобретения рыбоводных участков. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам главы Приморья, морская пастбищная аквакультура в крае активно развивается. Площадь хозяйств занимает около 80 тысяч гектаров на 311 участках, но предприятия тратят много времени и денег на прохождение экологической экспертизы, поэтому Олег Кожемяко предложил ее отменить. Инициативу губернатора поддержали.

– Было принято решение, что госэкспертиза будет проводиться только на особо охраняемых территориях. Непосредственно владельцы рыбоводных участков должны получить право на пролонгацию своих договоров. Это очень важно в связи с тем, что это не высокоприбыльный вид деятельности.

Губернатор также предложил позволить добросовестным рыбодобывающим предприятиям перезаключать договоры на использование участков без конкурсных процедур. Комитет поддержал и это решение.

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