В Приморье 30 апреля могут ворваться сильный дождь и штормовой ветер

Погода в выходные дни обещает быть нестабильной.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Синоптики Примгидромета рассказали, что в последние выходные апреля в крае ожидается нестабильная погода. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
По словам специалистов, в субботу, 29 апреля, на погоду в крае повлияет циклон, который смещается над Хабаровским краем. Из-за него начнутся небольшие и умеренные дожди во многих районах. Максимальная температура воздуха достигнет +13…+18°C, на побережье +7…+12°C.
Дать точный прогноз на 30 апреля пока сложно. По предварительным расчетам, на территорию края ворвется активный южный циклон, который вызовет интенсивные дожди и штормовой ветер в прибрежных районах. Однако другие данные говорят о том, что в Приморье ожидается хорошая погода.
Напомним, что главный синоптик края Борис Кубай рассказал, что в понедельник 1 мая столбики термометров поднимутся до +20°C.
ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ?
Как производят колбасу в Приморье? Как в крае покоряют угольные разрезы? Узнайте в наших путевых заметках серии автопробега «Чем гордится Приморье» (читать материалы)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.