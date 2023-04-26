В Приморье 30 апреля могут ворваться сильный дождь и штормовой ветер

Погода в выходные дни обещает быть нестабильной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Примгидромета рассказали, что в последние выходные апреля в крае ожидается нестабильная погода. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам специалистов, в субботу, 29 апреля, на погоду в крае повлияет циклон, который смещается над Хабаровским краем. Из-за него начнутся небольшие и умеренные дожди во многих районах. Максимальная температура воздуха достигнет +13…+18°C, на побережье +7…+12°C.

Дать точный прогноз на 30 апреля пока сложно. По предварительным расчетам, на территорию края ворвется активный южный циклон, который вызовет интенсивные дожди и штормовой ветер в прибрежных районах. Однако другие данные говорят о том, что в Приморье ожидается хорошая погода.

Напомним, что главный синоптик края Борис Кубай рассказал, что в понедельник 1 мая столбики термометров поднимутся до +20°C.

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