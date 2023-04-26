Названа предположительная причина крупного пожара в Лесозаводске

Пожар на 12 тысячах квадратных метров тушат больше суток. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Крупнейший за последнее время по площади и времени тушения, но, к счастью, не по жертвам пожар шокировал жителей Лесозаводска и всего Приморья. Возгорание началось в деревоперерабатывающем цехе после полудня 25 апреля, вскоре на месте были первые пожарные расчеты. И вот уже больше суток специалисты борются с огнем, который уничтожил 12 тысяч квадратных метров (а это, к слову, почти два футбольных поля! По рекомендациям ФИФА площадь одного – 7140 «квадратов»), сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Давайте восстановим хронологию происшествия.

25 АПРЕЛЯ

Около 12:30: по неизвестным причинам начинается пожар в деревоперерабатывающем цехе на улице Свердлова, 24, в Лесозаводске.

12:50: на телефон пожарной охраны поступает сообщение о возгорании. Самостоятельно эвакуируются 20 работников.

12:55: на место прибывают первые расчеты – шесть пожарных машин и 16 человек из числа краевой противопожарной службы. Площадь бушующего пламени – около 1500 квадратных метров.

17:00: прокуратура заявляет, что надзорный орган начал проверку, а на пожаре работает межрайонный прокурор Павел Гричановский.

17:19: площадь пожара увеличивается до 12 тысяч «квадратов» – она выросла в восемь раз из-за сильного ветра. Начинается наращивание сил и средств из других районов Приморья, к тушению привлекают два пожарных поезда, на месте уже работают 16 единиц техники и 44 человека.

18:54: на месте ЧП всего работают 17 пожарных автомобилей и 7 военных водовозов.

19:20: появляются сообщения о том, что огонь перебросился на жилые дома. В действительности пламя из-за ветра попало на нежилое строение. Сразу брошены силы для тушения, чтобы не допустить распространения возгорания.

19:49: к цеху прибывает первый пожарный поезд.

20:53: в ГУ МЧС РФ по Приморскому краю информируют, что на происшествии работают 40 единиц техники и 170 человек.

21:06: пожар локализован на площади около 12 тысяч «квадратов».

22:02: специалисты сообщают, что горят такие пиломатериалы, как бруски, доски, палеты и другое.

26 АПРЕЛЯ

06:10: открытое горение ликвидировано. Продолжаются работы по тушению огня, пожарные разбирают и проливают конструкции.

13:40: в МЧС заявили, что пожарные продолжают проливку конструкций. Причина пожара неизвестна.

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