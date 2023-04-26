Малыш с данными 1,5-месячного ребенка появился на свет в Третьем роддоме во Владивостоке

Семья чувствует себя хорошо. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Настоящий маленький богатырь появился на свет в стенах Третьего родильного дома во Владивостоке. Будущая мама приехала в больницу аж из Уссурийска, а в итоге уедет домой с сыном, вес которого составил 5150 граммов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Малыш родился в понедельник, 24 апреля, в 17:00 благодаря кесареву сечению. Как отметила главный врач роддома Светлана Сагайдачная, такое решение приняли экстренно из-за анатомических особенностей мальчика.

– Пациентка была успешно родоразрешена бригадой врачей медучреждения. В итоге вес младенца составил 5150 граммов, а рост – 60 сантиметров. Такие физические данные соответствует 1,5 месяцам развития ребенка, – рассказали в пресс-службе.

Этот ребенок – первый у молодой матери. Сейчас семья чувствует себя хорошо и скоро поедет домой.

– Столь крупных младенцев, рожденных в нашем роддоме, в этом году еще не было, на сегодняшний день это рекордсмен среди маленьких пациентов родильного дома № 3, – добавили в больнице.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Что изменилось в воздушной гавани Приморья за десятилетия? Как налажена работа в морских портах? Об этом и многом другом: в путевых заметках с автопробега «Чем гордится Приморье»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.