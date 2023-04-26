Пьяная жительница Приморья осквернила чужую могилу

Нарушительница находится под подпиской о невыезде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье в полицию села Яковлевка обратился местный 73-летний житель. Мужчина рассказал, что кто-то осквернил могилу его умершей жены. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью, следственно-оперативная группа полиции посетила место захоронения. Оказалось, что кто-то сломал надгробный крест и раскидал все венки. Вскоре специалисты задержали подозреваемую, которой оказалась 33-летняя женщина. По ее словам, она специально осквернила могилу будучи в нетрезвом состоянии.

Было заведено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Женщине грозит либо штраф до 40 тысяч рублей, либо арест на срок до трех месяцев, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что в начале апреля в Приморье вынесли приговор жителям Уссурийска, которые надругались над телом умершей женщины. Мужчины раскопали ее могилу и забрали золотые украшения.

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