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НовостиВладивосток26 апреля 2023 9:19

Шикарная база отдыха опального приморского депутата отойдет новому владельцу

Такое решение было принято Владимиром Путиным после обращения Олега Кожемяко
Дарья ИЩУК
Новым владельцем стал ВДЦ «Океан».

Новым владельцем стал ВДЦ «Океан».

Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Роскошную базу отдыха «Маяк», размещенную под Владивосток, конфисковали у опального бизнесмена и политика Сергея Сопчука еще в феврале 2022 года. Было неизвестно, какая судьба ее ждет, но 26 апреля губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что база отойдет ВДЦ «Океан». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Решение о передачи собственности принял президент России Владимир Путин после обращения Олега Кожемяко. На встрече в Москве успели обсудить технические моменты передачи имущества.

Рыночная стоимость комплекса – больше 900 миллионов рублей. Ранее шикарная база отдыха превратится во вторую очередь лагеря. «Океан» сможет принимать еще больше детей. Губернатор уточнил, что в основном это будут ребята из городов и районов края. Планируется, что уже в этом году они смогут отдохнуть в новом месте.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Сергей Сопчук, экс-депутат Госдумы и владелец объекта, все еще в федеральном розыске и скрывается от следствия. Он обвиняется в незаконном обогащении.

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