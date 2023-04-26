Шикарная база отдыха опального приморского депутата отойдет новому владельцу

Новым владельцем стал ВДЦ «Океан». Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Роскошную базу отдыха «Маяк», размещенную под Владивосток, конфисковали у опального бизнесмена и политика Сергея Сопчука еще в феврале 2022 года. Было неизвестно, какая судьба ее ждет, но 26 апреля губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что база отойдет ВДЦ «Океан». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Решение о передачи собственности принял президент России Владимир Путин после обращения Олега Кожемяко. На встрече в Москве успели обсудить технические моменты передачи имущества.

Рыночная стоимость комплекса – больше 900 миллионов рублей. Ранее шикарная база отдыха превратится во вторую очередь лагеря. «Океан» сможет принимать еще больше детей. Губернатор уточнил, что в основном это будут ребята из городов и районов края. Планируется, что уже в этом году они смогут отдохнуть в новом месте.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Сергей Сопчук, экс-депутат Госдумы и владелец объекта, все еще в федеральном розыске и скрывается от следствия. Он обвиняется в незаконном обогащении.

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