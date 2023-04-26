«Просим без проклятий»: хромая собака, брошенная хозяйкой в Находке, вновь ищет хозяев

О том, что новые хозяева решили вернуть собаку, рассказали волонтеры. Фото: @zveri_nhk.

Собака, жестоко брошенная хозяйкой на пустыре в Находке, вновь осталась без хозяев. Волонтеры продолжают искать семью, которая полюбит маленькую Тришу. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О том, что новые хозяева решили вернуть собаку, рассказали волонтеры @zveri_nhk.

– Так бывает. Не сложилось с остальными членами семьи, просьба, без проклятий. Мы всегда просим быть максимально откровенными, у всех есть испытательный срок. Спасибо за честность.

Теперь Триша вновь ищет того, кто сможет ее полюбит и позаботиться о ней. Сейчас она находится на передержке. Волонтеры рассказали, что она ласковая и нуждается во внимании и понимании. Ей всего год, размером собака с большого кота. У нее также поставлена первая вакцина.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что бросили собаку в районе Гоголевской. Из машины вышла женщина, которая подошла к задней двери и вышвырнула маленькую черную собаку на траву. После этого она поспешила вернуться в машину и уехать, а преданное животное еще долго бежало по дороге, похрамывая, чтобы догнать хозяйку.

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