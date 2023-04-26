Председатель СК России проконтролирует расследование дела об избиении школьницы во Владивостоке

Следственные органы уже завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дело об избиении школьницы во Владивостоке дошло до председателя СК России. Он поручил руководителю Следкома в Приморье Владимиру Фомину доложить о ходе расследования уголовного дела. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

26 апреля 2023 года возле дома на улице Кирова 15-летняя школьница избила 13-летнюю девочку. Вокруг собрались другие ребята, которые снимали страшную драку на телефоны. Девочке, на которую накинулась ровесница, потребовалась помощь врачей. У нее выявили сотрясение, возможно, что она также получила травму позвоночника.

Следственные органы уже завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что на драку пришла посмотреть толпа зевак, кто-то из них залил в социальные сети видео, на котором видно, как девочку в белой кофте бьет ногами по голове и таскает за волосы ее ровесница.

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