Новый жилой комплекс бизнес-класс в 50 тысяч квадратных метров появится во Владивостоке

Для ФСК Регион – это второй проект, который они реализуют во Владивостоке. Фото: Иван МАКЕЕВ

ФСК Регион в центре Владивостока построят новый жилой комплекс бизнес-класса, площадь которого составит 50 тысяч квадратных метров. Как рассказали в пресс-службе девелопера, появится он в Ленинском районе. Подробности в материале – «Комсомольской правды – Владивосток».

Для возведения нового ЖК компания приобрела земельный участок площадью более двух гектаров. Для ФСК Регион – это второй проект, который они реализуют во Владивостоке. Вблизи с будущими домами находятся медицинские и образовательные учреждения, супермаркеты, прогулочные зоны, например, Покровский парк и набережная Спортивной гавани.

– Строительство на Дальнем Востоке развивается более активными темпами, чем в целом по стране. Убежден, что новый комплекс станет местом силы для жителей, тем пространством, где они всегда смогут отдохнуть, восполнить энергию и ощутить себя в полной безопасности, – поделился управляющий партнер ГК ФСК по сегменту «Регионы», генеральный директор ФСК Регион Алексей Алмазов.

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