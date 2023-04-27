Более 240 площадок обустроят в детских садах Приморья

Проблемные вопросы губернатор края обсудил с председателем Совета Федерации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году во Владивостоке и других муниципалитетах края планируют обустроить более 240 площадок при детских садах. Об этом рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На встрече Валентина Матвиенко и Олег Кожемяко обсудили вопросы по поводу ремонта дорог и отсутствия площадок с беседками и качелями при детских садах. По словам председателя Совета Федерации, без государственной поддержки регион не справится.

– Мы такую программу начали. Во Владивостоке делаем более 240 таких площадок, дальше подхватят и муниципалитеты, – добавил губернатор.

Особое внимание уделяется не только площадкам при детских садах, но и пришкольным стадионам.

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