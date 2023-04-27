Во Владивостоке на школьницу, избившую 13-летнюю девушку, завели уголовное дело

Санкция статьи предусматривает штраф или лишение свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После того, как ученица 58 школы во Владивостоке избила 13-летнюю девушку, на нее завели уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Приморью. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились представители ведомства, 15-летнюю школьницу подозревают по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Санкция этой статьи предусматривает штраф до миллиона рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.

По версии следствия, девушка без какой-либо причины подралась с другой ученицей, пока ее друзья подстрекали ее продолжать избивать пострадавшую и снимали все на телефон. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что ранее «Комсомолка» писала со слов очевидцев, что стало причиной конфликта. По словам местных жителей, Настя специально провоцировала Лизу на драку, оскорбляя ее маму.

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