Из-за непогашенной сигареты в Партизанске произошел трагический пожар

Площадь пожара составила около десяти квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Партизанске пожар в жилом доме забрал жизнь 65-летнего. В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью озвучили предварительную причину возгорания – неосторожность при курении. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали представители ведомства, пожар произошел минувшим днем. Спасателям сообщили о возгорании частного дома на Березовой, когда они прибыли на место, в здании полыхала стена, потолок, мебель и личные вещи жильца. Огонь повредил около десяти квадратных метров площади.

Тушили пожар 13 человек с помощью 4 единиц техники.

Напомним, что 25 апреля в Лесозаводске загорелся деревоперерабатывающий цех. Площадь пожара составила около 12 тысяч квадратных метров. «Комсомолка» восстановила полную хронологию событий, а также рассказала предварительную причину возгорания.

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