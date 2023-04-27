Бюджет Владивостока на 2023 год увеличится на 361 миллион рублей до рекордной суммы

Корректировку бюджета утвердила городская дума. Фото: Вадим ПОПОВ

Городская дума Владивостока утвердила корректировку бюджета краевой столица на 2023 год. Как поделились в управлении финансов администрации, доходы увеличатся на 361,6 миллиона рублей, в общей сложности на этот год запланированы 26,4 миллиона рублей. Для города – это рекордная сумма. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе мэрии, неналоговые поступления увеличатся на 448,1 миллиона рублей. Дополнительные деньги пойдут из аренды земельных участков, а также от реализации имущества, которое находится в собственности муниципалитета.

Сумму безвозмездных поступлений уменьшили на 86,4 миллиона рублей, в итоге в 2023 году она составит 14 870 189,56 рублей. Дополнительные бюджетные деньги в размере 361 685,51 распределили следующим образом: 220 000 – на увеличение резервного фонда администрации города, 100 000 – на содержание дорожной инфраструктуры, 53 396,88 – на техническое обслуживание и эксплуатацию муниципальных объектов наружного освещения, 20 000 – на ремонтно-восстановительные работы на Университетской набережной на острове Русский, 7 553 – на восстановление наружного освещения на Адмирала Смирнова, 22, 454,55 тысяч – на софинансирования мероприятий по переселению людей из аварийного жилищного фонда.

На приобретение и установку модульных спортивных залов в школах 56 и 70 запланировали 80 миллионов рублей.

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