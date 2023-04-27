Поддержка «Восточного Порта» позволила повысить качество операций в больнице Врангеля

Фото: АО «Восточный Порт»

«Восточный Порт» помог приобрести Восточной больнице во Врангеле ультразвуковую хирургическую систему. На просьбу медицинского учреждения оперативно откликнулись специалисты Фонда «Восточный Порт», реализующего программу социального развития «Здоровье». Новый аппарат предназначен для бескровного рассоединения тканей и для коррекции сосудов крупного и среднего диаметра.

Приобретение ультразвуковой системы позволило врачам «Восточной» повысить качество оперативных вмешательств, вдвое сократить время процедур, расширить спектр операций на желудок, кишечник, органы малого таза, а также решать другие важные задачи хирургии.

Поддержка медицинских учреждений и инициатив, касающихся здоровья граждан, – в числе приоритетных задач работы Фонда «Восточный Порт». Благодаря помощи «Восточного Порта» в медучреждениях Находки и Врангеля появился передвижной диагностический комплекс, два специализированных автомобиля для участковых врачей-педиатров, служебные машины для работников родильного дома и Восточной больницы. Кроме того, Фонд оказал помощь больницам Находкинского ГО по ремонту и утеплению зданий, обслуживанию спецавтопарка, приобретению средств индивидуальной защиты и современных медицинских приборов. Все эти меры из года в год позволяют улучшать условия работы медперсонала и качество медицинской помощи жителям городского округа.

Фото: АО «Восточный Порт»

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