Почетным гражданином Владивостока стал директор завода «Варяг» Евгений Леонов

Евгений Леонов начал трудовую деятельность начал более 55 лет назад. Фото: konkurent.ru.

В четверг, 27 апреля, депутаты городской думы Владивостока присвоили звание «Почетный гражданин города Владивостока» директору по эксплуатации и техническому перевооружению ПАО «Завод «Варяг» Евгению Леонову. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Евгений Леонов родился в приморской столице в 1942 году, свою трудовую деятельность начал более 55 лет назад. Он прошел путь от производственного мастера до генерального директора предприятия по изготовлению систем управления гидроаппаратурой, в течение многих годов руководил заводом «Варяг».

Его кандидатуру на присвоение почетного звания предложил коллектив ПАО «Завод «Варяг». Всего в комиссию поступило пять заявлений. Общественные организации и трудовые коллективы города выдвинули председателя ДВО РАН академика Юрия Кульчина, педагога школы № 60 Гарольда Кузнецова, руководителя стоматологической клиники Сергея Едранова и художественного руководителя ансамбля бального танца «Улыбка» Владимира Тюрина.

Диплом, ленту, удостоверение и медаль к званию «Почетный гражданин города Владивостока» Евгению вручат в торжественной обстановке ко Дню города.

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