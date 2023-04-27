Жителей Приморья попросили отказаться от шашлыков в лесу на майские праздники

За минувшие сутки в крае потушили девять лесных и природных пожаров. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

За прошедшие сутки в Приморье ликвидировали девять лесных и природных пожаров. Глава регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Константин Степанов попросил жителей и гостей края не посещать леса в период майских праздников. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе правительства Приморья, на землях лесного фонда в крае потушили шесть крупных пожаров, площадь остальных незначительно превышает 100 гектаров. На других территория потушили три возгорания площадью 150 гектаров. С пламенем боролись более 200 человек с помощью 55 единиц техники.

На утро 27 апреля на ликвидацию пожаров направили 270 работников учреждения «Приморская авиабаза» и 353 человека от предприятий-арендаторов лесного фонда.

Воздержаться от посещений лесов приморцев просит не только глава министерства, но и сотрудники МЧС. По их данным, с 27 по 28 апреля в Пограничном, Хорольском и Октябрьском районах ожидается высокий класс пожароопасности.

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