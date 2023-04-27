Выяснилось, из-за чего руководство СК «Олимпиец» во Владивостоке не пустило детей внутрь

Дети простояли на улице около двух часов. Фото: федерация кикбоксинга Приморского края.

Во Владивостоке увольнение с поста директора СК «Олимпиец» депутата Думы Владивостока Дениса Русинова вызвало много вопросов. Один из них – почему его убрали с должности. Причины не разглашаются, но некоторые предполагают, что произошло это после того, как руководство учреждения не пустило в зал воспитанников федерации кикбоксинга. Директор организации Артем Янчев рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток», почему ребятам не позволили заниматься. Подробности – в материале.

По словам собеседника, ситуация длится не первый год, и федерация кикбоксинга пыталась решить вопрос мирным путем.

– Мы не стали подписывать договор, так как в нем были ошибки. Было указано, что спорткомплекс предоставит нам инвентарь, хотя боксерские мешки, ринги и другое оборудование наше. Мы также указали на критическое состояние вентиляции, раздевалок, отсутствие нормального кондиционирования. В итоге нам решили не выдавать ключ, полтора или два часа дети простояли под дверью, хотя они не виноваты.

Артем Янчев добавил, что около 20 лет федерация кикбоксинга исправно оплачивала аренду – примерно 1500 рублей в час, но более года назад руководство СК «Олимпиец» расторгло договор в одностороннем порядке, не объяснив причину.

– Было безвозмездное соглашение, но в середине марта, когда бюджеты на год уже сформировались, мы узнали, что опять должны платить. Но сейчас нашим спортсменам ничего не мешает готовиться к соревнованиям первенства России в Кемерово.

Напомним, что на случившееся отреагировал глава Владивостока Константин Шестаков. По его словам, с Центром спортивной подготовки Приморского края заключат договор безвозмездного пользования, поэтому ребята вновь смогут заниматься бесплатно.

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