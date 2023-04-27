Дети из Владивостока для игр выбрали аварийное полуразрушенное здание

Здание находится на Борисенко, 102. Фото: telegram-канал @torprim.

В социальных сетях жители Владивостока рассказали, что некоторые школьники нашли опасное место для своих прогулок. Речь идет о заброшенном аварийном здании на Борисенко, 102. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам приморцев, до 2022 года в бывшем общежитии энерготехникума жили люди, но потом их расселили из-за того, что здание признали аварийным – обрушился один угол. Дверь заперли, а само помещение оградили забором, но с недавних пор здесь начали гулять дети.

– В здании последнее время слышны голоса и крики. На вид школьники, класса до 6 максимум. Они бегают, выходят, в том числе к разрушенной части, вытаскивают вещи через окна.

Жители задаются вопросом, возможно ли восстановить дом или его следует снести. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу администрации города.

– Восстановление не рассматривается, здание признано аварийным. Забор, который установили, сломали. В данный момент его чинят, решается вопрос о дополнительной охране объекта.

Специалисты восстанавливают разрушенный забор. Фото: Администрация Владивостока

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