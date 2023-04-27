Почти 50 тысяч жителей Приморья проголосовали за парки и скверы по благоустройству

Во Владивостоке свои голоса отдали 12 тысяч жителей.
Фото: Вадим ПОПОВ
Руководитель Дирекции общественных пространств Владивостока Артур Шибаров и главный архитектор Лилия Гиззятова в эфире программы «Муниципальная среда» рассказали, сколько жителей Приморья проголосовали за объекты, которые специалисты благоустроят в этом году. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
За объекты благоустройства проголосовали более 47 тысяч жителей Приморья, а во Владивостоке – 12 тысяч. По статистике Центра управления регионом, большую активность проявляют люди из Кавалеровского муниципального округа.
Во Владивостоке лидерами стали три территории: на Ватутина, 26 и Борисенко, 8, а также сквер на Харьковской, 3, который занял вторую позицию в рейтинге.
Всего для жителей приморской столицы представили десять мест отдыха, которые они могут выбрать: территории на Тобольской, 10, Ватутина, 26, Полярной, 1, Борисенко, 8, Жигура, 6, Руднева, 1б, Кирова, 116, а также скверы на Харьковской, 3, Магнитогорской, 1, Верхнепортовой, 9.
– Мы понимаем, что голосование превратилось в конкурентную борьбу. Территории-лидеры меняются, нарастает активность. Есть деятельные жители, которые в комментариях продвигают свои территории – это отличный инструмент, – поделился Артур Шибаров.
За шесть лет существования голосования, во Владивостоке преобразились многие пространства, которые вошли в список лучших по всей России. Среди таких объектов можно выделить сопку Бурачка, сквер на Окатовой, сквер с китами и набережная на Татарской.
Отдать свой голос за парк, придомовую территорию и другие пространства Владивостока и всего Приморья можно на сайте до 31 мая.
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