В Находке следователи устанавливают личность скелета, найденного в лесу

Тело нашли в лесном массиве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Находке следователи нашли частично скелетированное тело неизвестного мужчины в лесном массиве. Теперь они пытаются установить его личность. Тех, кто владеют какой-либо информацией, просят поделиться со следствием. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Нашли тело 19 апреля 2023 года в 1,5 километров от дома по улице Арсенальная. Мужчина был одет в свитер с воротом с узором «полоска» черного, серого, белого цвета, на нем также была кофта с длинным рукавом серого цвета, джинсы синего цвета, под ними трико черного цвета, а также ботинки высокие зимние черного цвета с надписью «Weber». Около тела обнаружили черную шапку.

Из особых примет у мужчины несколько татуировок: на правом плече на религиозную тему, на левой лопатке надпись.

СУ СК РФ по Приморскому краю завел уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

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