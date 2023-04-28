Тело погибшего после схода лавины сторожа нашли на Камчатке

Спасатели работали почти четыре дня. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Тело сторожа, пропавшего после схода лавины на Камчатке, обнаружено утром 28 апреля, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на краевое ГУ МЧС.

Нашли тело при работе экскаватора на руднике Кумроч в Усть-Камчатском районе, уточнили специалисты. Как ранее писала «Комсомолка», 58-летний охранник работал на складе со взрывчаткой – в момент схода лавины, как предварительно установлено, был один.

Поиски стартовали 25 апреля, сразу же прибыл начальник противолавинного центра, привлекли 10 человек, вылетела бригада врачей медицины катастроф. В итоге количество участвующих спасателей выросло до 55 человек.

По предварительной информации, охранник прибыл на Камчатку из другого региона, работал вахтовым методом. Редакция приносит свои соболезнования родным и близким умершего.

Напомним, межрайонная прокуратура взяла под контроль ход и результаты проверки по факту случившегося. Пока неясно, почему мужчине позволили работать в лавиноопасный сезон. Руководство компании, которой принадлежит склад материалов для подрывных работ, не ответило на звонки «Комсомолки».

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