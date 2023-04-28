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НовостиОбщество27 апреля 2023 22:42

Тело погибшего после схода лавины сторожа нашли на Камчатке

Поиски продолжались больше трех суток, стихия обрушилась на склад со взрывчаткой
Ростислав САХАЛИНОВ
Спасатели работали почти четыре дня.

Спасатели работали почти четыре дня.

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Тело сторожа, пропавшего после схода лавины на Камчатке, обнаружено утром 28 апреля, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на краевое ГУ МЧС.

Нашли тело при работе экскаватора на руднике Кумроч в Усть-Камчатском районе, уточнили специалисты. Как ранее писала «Комсомолка», 58-летний охранник работал на складе со взрывчаткой – в момент схода лавины, как предварительно установлено, был один.

Поиски стартовали 25 апреля, сразу же прибыл начальник противолавинного центра, привлекли 10 человек, вылетела бригада врачей медицины катастроф. В итоге количество участвующих спасателей выросло до 55 человек.

По предварительной информации, охранник прибыл на Камчатку из другого региона, работал вахтовым методом. Редакция приносит свои соболезнования родным и близким умершего.

Напомним, межрайонная прокуратура взяла под контроль ход и результаты проверки по факту случившегося. Пока неясно, почему мужчине позволили работать в лавиноопасный сезон. Руководство компании, которой принадлежит склад материалов для подрывных работ, не ответило на звонки «Комсомолки».

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