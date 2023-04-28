В пострадавшем от пеплопада районе Камчатки превышено содержание опасных частиц в воздухе

Уборка пепла. Фото: администрация Усть-Камчатского района

Специалисты зафиксировали в Ключах, поселке, пострадавшем от извержения вулкана на Камчатке, превышение опасных частиц в воздухе, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Исследованы, утверждают в ведомстве, 76 проб атмосферного воздуха, 109 проб воды, девять проб снега. Количество обнаруженных загрязняющих веществ больше нормы.

– По результатам исследования атмосферного воздуха в поселке Ключи Усть-Камчатского муниципального района установлено превышение мелкодисперсных взвешенных веществ [токсичные соединения. – Прим. ред.], – заключили в Роспотребнадзоре.

Ранее «КП» подробно рассказывала, как жители Камчатки ликвидируют последствия пеплопада в Усть-Камчатском районе. Глава муниципалитета Олег Бондаренко сообщил, что работы по очистке продолжены, вместе с техникой жители сами выходят на улицы с лопатами.

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